كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - نشرت الفنانة ” مريم حسين ” مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” وهي تصور نفسها أثناء الصلاة .
حيث تظهر في مقطع الفيديو وهي مرتدية عباءة طويلة للصلاة وتقف على قطعة قماش في إشارة منها إلى إنها تصلي وبالخلفية تسمع آية الكرسي .
الأمر الذي أثار الانتقادات ضدها على موقع التغريدات ” تويتر ” من جانب المغردين الذين سخروا من مقطع الفيديو وطريقتها .. واعتبروا أنها تقوم بذلك ليقال عنها أنها تصلي بينما الصلاة تكون لله .
وجاءت العديد من التغريدات الساخرة منها حيث علق البعض على إنها كيف كانت تصور نفسها أثناء الصلاة وذلك يؤدي لقطعها .
كانت هذه تفاصيل خبر مريم حسين تتعرض للانتقادات بسبب تصويرها لنفسها وهي ” تصلي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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