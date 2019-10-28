شاهدوا.. فنانة خليجية تخضع للتجميل من دون تخدير وتصدم الجميع

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - ظهرت الفنانة الكويتية أمل العوضي في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبداأنه تم تسجيله أثناء وجودها في عيادة التجميل. وأشارت إلى أن الطبيب سيقوم بحقن منطقة قريبة من عينيهاوطلبت منه عدم تخدير هذه المنطقة قبل ذلك.

ولفتت الأنظار بإظهار طريقة الحقن مشيرة إلى أن الإبر تحتوي على البوتوكس وإلى أنها ستتلقى أخرى تحتوي على الفيلر.

Advertisements

وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة على تلك الحسابات وحقق على أحدها أكثر من 16 ألف مشاهدة.

وانقسمت آراء المتابعين بين من رأوا أنها تبالغ في الخضوع لعمليات التجميل ومن اعتبروا أن هذا الإجراء ضروري لإخفاء بعض علامات التعب.

ويشار إلى أن الفنانة أحدثت في وقت سابق ضجة كبرىبسبب ظهورها في صورة نشرتها على حسابها الخاص على التطبيق وظهرت فيها مرتدية ملابس قصيرة ومكشوفة.