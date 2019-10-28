شاهد .. أحمد حلمي يسخر من نفسه بسبب صورة له مع محمد حماقي

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد حلمي ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورتين يظهر فيهما مع الفنان المصري ” محمد حماقي ” .

إلا أن الفارق الزمني بين الصورتين يبلغ 13 عاما .. حيث أن الصورة الاولى كانت في عام 2006 من كواليس تسجيل أغنية ” واحدة واحدة ” التي قدمها حماقي في فيلم ” جعلتني مجرما ” والذي كان من بطولة ” أحمد حلمي ” .

أما الصورة الثانية فتم التقاطها مؤخرا أثناء تقديم حلمي وحماقي نفس الأغنية أثناء تواجدهما في احتفالية مبادرة ” دكان الفرحة ” التي أطلقها صندوق تحيا مصر لتسليم 100 فتاة تجهيزات الزواج والتي أقيمت في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

والتي شهدت وجود عددا كبيرا من الفنانين والإعلاميين أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي و لبلبة و كندة علوش و وفاء عامر و ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري .

Advertisements

وكتب أحمد حلمي في تعليقه على الصور ساخرا فقال : ” الصورة دي من ١٣ سنة .. الفرق الوحيد بين الصورتين إن حماقي طول وأنا فضلت زي ما أنا ” .

facebookhttps://cdn.vidyomani.com/c/7/0/9/cbpiboj4v4p4/index.html