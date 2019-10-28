شاهدوا هجوم عنيف على أصالة وابنتها شام.. والسبب!

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كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - شن عدد من متابعي الفنانة أصالة وابنتها شام هجوماً شديداً عليهما، بعد نشر الأولى مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام، وظهرت فيه ابنتها شام وهي تكشف عن إحدى الطرق العلاجية التي تستخدمها في عيادة التجميل الخاصة بها.
وحاولت أصالة مساعدة شام والترويج لعيادتها الجديدة، إلا أنها لم تسلم من بعض المنتقدين بعد ظهور ابنتها في الفيديو وهي تتحدث باللغة الانكليزية دون العربية، مؤكدين أنه لا يجب أن ينسوا لغتهما العربية، وأن متابعيهم من الجمهور العربي.
وكانت أصالة قد سبق وردت على منتقدي تحدث ابنتها وتوأمها باللغة الانكليزية بشكل دائم من خلال تعليقها على رسالة باللغة العربية كتبتها ابنتها وأشادت بلغتها الصحيحة وقدرتها الجميلة على الكتابة، في رد مباشر وصريح على كل من يسخر من اولادها.
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