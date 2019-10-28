محمود حجازي يطارد «فار» في منزله.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

موقف حرج تعرضت له المذيعة والماكيرة أسما شريف منير بعدما تسللت بعض الفئران إلى منزلها.

أسما طلبت رأي جمهورها واستعانت بهم من خلال حسابها الخاص على موقع «أنستجرام»، بعدما ذكرت أن هناك فئران حديثة الولادة وجدتهم في منزلها، وهي تتعاطف معهم ولا تستطيع أن تقتلهم ولكنها تريد أن تتخلص منهم بأقصى سرعة..

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الفنان محمود حجازي زوج أسما، شارك جمهوره في صور له أثناء محاولاته للتخلص من الفئران، حيث استعان بأدوات المطبخ مثل المكنسة وغيرها.

حجازي كشف أن كلبه هو من استطاع أن يكشف عن مكان الفئران الصغيرة، لافتا إلى أن المهمة ليست سهلة أبدا، وقالت زوجته إن زوجها أثار ضجة في المنزل.

يشار إلى أن محمود حجازي، يشارك في بطولة حكاية “ما تيجي يا مليجي” ضمن أحداث مسلسل “نصيبي وقسمتك 3”، بجانب كلاً من محمد الشرنوبي، دنيا عبد العزيز، هدى المفتي ومحمد يسري، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.