هيثم شاكر يحيي حفل جامعة الفيوم.. ويتبرع بأجره لمستشفى الجامعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري هيثم شاكر حفلًا غنائيًا كبيرا بجامعة الفيوم، بحضور 30 ألف شخص، وبذلك يكون قد سجل رقمًا قياسيًا كأكبر حفل جماهيري بمحافظة الفيوم.

شاكر صعد على المسرح وسط تشجيع الحضور، وقد أعرب هيثم شاكر عن سعادته بتواجده بالفيوم للمرة الأولى، وسط أكبر حفل جماهيري بالمحافظة، ثم قدم عددًا كبيرًا من أغاني ألبومه الأخير “معرفة قديمة” إلى جانب عدد كبير من أغانيه القديمة.

الفنان المصري أعلن تبرعه بأجره عن الحفل بالكامل لصالح مستشفى جامعة الفيوم، وقد تم تكريمه خلال الحفل وتسليمه درع الجامعة.

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والحفل من تنظيم شركة CIA بإشراف أحمد كوتي، والصوت لأشرف جاكسون، والتأمين لأحمد فخامة، والتصوير لكوتي إيمدج،ز والفيديو 4K العتر.

وشارك في تنظيم الحفل من الجامعة كل من دكتور سامح عوض الله، ومحمد علي، وجمال حسين، والحفل برعاية اتصالات مصر.

وكان الفنان هيثم شاكر قد تعاقد مؤخرا مع منظم الحفلات وليد منصور، وذلك لإحياء حفل غنائى بأحد نوادى مدينة نصر يوم 7 نوفمبر 2019.

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل تسليم هيثم شاكر جائزة “المهرجان الدولى لموسيقى الفرانكو آراب” كأفضل مطرب لعام 2019، وذلك عن ألبوم “معرفة قديمة”، الذى طرحه فى الأسواق مؤخراً وتضمن 12 أغنية وحقق نجاحا.