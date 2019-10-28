قبلة من محمد رمضان لنور ستارز في كواليس "السلطان".. والأخيرة تؤكد: كسبتُ صديقًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة العراقية نور نعيم، الشهيرة بـ"نور ستارز"، مقطع فيديو شمل كواليس كليب أغنية "السلطان"، أبدت خلاله سعادتها بالعمل مع الفنان المصري محمد رمضان، الذي أهداها قبلة على خدها، معبرًا عن سروره بمشاركتها له في الكليب وتجسيدها دور السلطانة.

وأرفقت "نور" الفيديو بتعليق، قائلة: "صار فيكم تقولولي السلطانة نور.. فعلاً هالتجربة كانت غير شكل.. كسبت صديق حقيقي وفنان راقي تعلمت كثير منه محمد رمضان.. وتعرفت على بلد وحضارة بتجنن المغرب".

وتابعت الفنانة العراقية: "هالأغنية السلطان أنا بعشقها وكلامها الو معنى راح يفهموا الناس الناجحة! النجاح إحساس بيجنن ولكن ثمنه غالي! بتذكر لما صورت هالكليب كنت مش نايمة 3 أيام بس اليوم نسيت التعب وفرحانة بالنجاح".

Advertisements

وأردفت نور: "اللي ما شاف الأغنية يروح يشوفها على قناة الفنان محمد رمضان .. وإن شاء الله القادم أقوى وأجمل".

وكان الفنان محمد رمضان قد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "السلطان" أمس الأحد؛ إذ قام بتصويره في مدينة مراكش بالمغرب وأنتجته شركة "روتانا".

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، كان "كليب" بعنوان "هم عاوزينها فوضى" الذي طرحه قبل نحو 3 أسابيع بالتزامن مع دعوات التظاهر ضد النظام في مصر والمطالبة بإسقاطه.