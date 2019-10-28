عروس بيروت: نايا تحاول كشف سرّ آدم العسّاف.. هل تنجح؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما تم الكشف عن نسب أمير لفارس "ظافر العابدين" ضمن مسلسل عروس بيروت، بدأت الأحداث تأخذ منحنىّ جديدًا، وهو حقيقة هوية آدم العساف وعلاقته بعائلة الضاهر.

وفي تفاصيل حلقة يوم أمس، قرر خليل "جو طراد" تلبية دعوة آدم العساف "محمد الأحمد" له على العشاء مُصطحبًا زوجته نايا "مرام علي"، وخلال تواجدهما على مأدبة العشاء إلى جانب والدة "آدم" الفنانة ضحى الدبس، وخلال الحديث عن والد آدم، وحبه لـ "البسبوسة"، لتستذكر نايا أن يوم ذكرى وفاة والد آدم يُصادف تاريخ وفاة والد زوجها.

وهنا تبدأ الشكوك تساور نايا خاصة أن اقتحام آدم العساف ووالدته لعائلة الضاهر، ومشاكله مع فارس وإصراره على التقرب للعائلة بطريقة غريبة، جعلت الشكوك تزداد لدى نايا والتي حاولت دخول غرفة آدم عند ادعائها رغبتها بدخول الحمام، لتكتشف وجود البدلة التي يصر آدم على وضعها في غرفته وهي بدلة والده المتوفى.

ويبدو أن نايا والتي دائمًا تحاول معرفة ما يدور، ستكون هي من يكتشف سر آدم العساف وعلاقته بعائلة الضاهر، خاصة أنها استطاعت بفضل إصرارها كشف علاقة رنا بفارس سابقًا.

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وعلى صعيد مختلف تقرر الست ليلى "تقلا شمعون" مواجهة رنا " ماري تيريز معلوف" والحديث معها حول أمير وأحقية عودته إلى والده وعائلته، لتقوم الأخيرة بطردها من منزلها.

وفي نهاية الحلقة تكتشف نايا حملها وتزفّ الخبر لزوجها خليل والذي تبدو عليه علامات السعادة بسبب هذا الخبر.

وما زال العمل بالرغم من وصول حلقاته إلى الـ 46 يحظى بجماهيرية ومُتابعة كبيرة، هذا بالإضافة لبعض التفاصيل المثيرة للجدل والمرفوضة ضمن أحداثه، من بينها مشاعر نايا تجاه فارس شقيق زوجها، ومحاولتها الإيقاع بينه وبين زوجته ثريا "كارمن بصيبص، بالإضافة لمشاعر هادي "فارس ياغي" تجاه ثريا زوجة شقيقه والتي تُثير حالة من الجدل والرفض بين الجمهور.