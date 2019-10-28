أنجلينا جولي تتفوق على "الجوكر"في دور السينما في أميركا الشمالية

تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الخريف، وتتصارع ثلاثة أفلام على حصد مزيد من الإيرادات. وترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ «بوكس أوفيس» على مستوى العالم. وتصدر الفيلم الجديد "ماليفيسنت" إيرادات السينما في أميركا الشمالية مطلع الأسبوع إذ حقق 36 مليون دولار، وهو من بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينج وهاريس ديكنسون ومن إخراج يواكيم رونينج. وتراجع فيلم الحركة والجريمة "الجوكر" إلى المركز الثاني محققا نحو 29 مليون دولار، وهو من بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيليبس. وجاء الفيلم الجديد "زومبي لاند 2" في المركز الثالث وحقق 26.7 مليون دولار، وهو من بطولة وودي هارلسون وإيما ستون وجيسي إيزنبرج وأبيجيل برسلين وإخراج روبن فلايشر.

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