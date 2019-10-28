تركي آل الشيخ يعِد بزيادة مقاعد "ليلة سهم" في الرياض









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفذت تذاكر الحفلة الغنائية الأكبر من نوعها في موسم الرياض، والتي ستُقام بعنوان "ليلة سهم" فور طرحها، وسيحييها نجوم الفن الخليجي والعربي مثل رابح صقر ونوال الكويتية وماجد المهندس وأصالة نصري وإسماعيل مبارك وأميمة طالب، إضافة إلى المكانة التي يحظة بها الملحن سهم في عالم الموسيقى والغناء والتلحين .

آل شيخ والهندي

وقال تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية في تغريدة على "تويتر" أن حفلة سهم، هي الأكثر طلباً على التنذاكر منذ تولى الإشراف على اللجنة الفنية لهيئة الترفيه. وقدّم مقترحاًٍ في تغريدة أخرى له لزيادة عدد مقاعد الحفلة لتصل إلى 22 ألف مقعد.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، إلى أنه خلال فترة عمله في المجال الفني لم يشهد إقبالاً على حفلة كما حدث مع "ليلة سهم" .



وستقام الحفلة على مسرح الفنان محمد عبده في بوليفارد الرياض مساء الثلاثاء الخامس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل بدعم من الهيئة العامة للترفية وتنظيم وإشراف من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ولقد شهد موقع "تويتر" عدداً من التغريدات والصور التي تظهر حجم الإقبال الجماهيري الكبير على منافذ بيع التذاكر مثل برج المملكة وفندق كراون بلازا .

سهم

يشار إلى أن "سهم" هو الاسم الفني للملحن السعودي يُدعى أحمد بن سلطان بن عبد العزيز الذي بدأ مسيرته الفنية مع الفنان رابح صقر بأغنيتي كذا من ربي وتحملتك، وتابع مع نوال الكويتية بأغنية ارحم عيوني. علماً أنه تعاون مع أصالة نصري المطربة السورية من خلال 10 أغنيات من ألحانه.