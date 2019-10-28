شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. عرض فيلم " معجزة البقاء" بأتيليه الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض نادي الفيلم التسجيلي بأتيليه الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي فيلم " معجزة البقاء" للمخرج حسن صالح في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل.

وتدور أحداث الفيلم عن الغجر ، والعالم السري المحاط بالغموض والأساطير ، حيث يأخذنا فريق العمل إلى رحله نقتحم من خلالها واحد من أشد المجتمعات المغلقة في العالم كله.. مجتمع الغجر بقوانينه وقواعده الخاصة وهم الدومر في الشام والجيبسي في إسبانيا، والرومن في شرق أوربا، وفي مصر تعددت المسميات "النور، الغجر، الهنجرانية"، وغيرها، أما اسم فئة ولكل فئة حكاية ومعجزة في بقائها حتى اليوم.

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وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الفيلم يديرها الناقد السينمائي سامي حلمي، نادي سينما الفيلم التسجيلي يقيمه المركز القومي للسينما الأربعاء الأخير من كل شهر.