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شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. عرض فيلم " معجزة البقاء" بأتيليه الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وتدور أحداث الفيلم عن الغجر ، والعالم السري المحاط بالغموض والأساطير ، حيث يأخذنا فريق العمل إلى رحله نقتحم من خلالها واحد من أشد المجتمعات المغلقة في العالم كله.. مجتمع الغجر بقوانينه وقواعده الخاصة وهم الدومر في الشام والجيبسي في إسبانيا، والرومن في شرق أوربا، وفي مصر تعددت المسميات "النور، الغجر، الهنجرانية"، وغيرها، أما اسم فئة ولكل فئة حكاية ومعجزة في بقائها حتى اليوم.
وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الفيلم يديرها الناقد السينمائي سامي حلمي، نادي سينما الفيلم التسجيلي يقيمه المركز القومي للسينما الأربعاء الأخير من كل شهر.
المركز القومى
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