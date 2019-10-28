"جمال سلامة حدوتة مصرية " بالمركز الكاثوليكى للسينما.. الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستقام أمسية فنية تحت عنوان "جمال سلامة..حدوتة مصرية"، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان التابعة للمركز الكاثوليكي المصري للسينما، وذلك بالتعاون مع أوركسترا صوت الموسيقي بقيادة المايسترو الفنان محمد وهيدي وعدد من كبارالفنانين الذي قدموا أعمالاً من تلحينه والذين سيقدمون خلالها باقة من أغانيهم.
جمال سلامة
ويقوم المركز الكاثوليكي للسينما بهذه الأمسية عرفاناً وتقديراً للموسيقار الكبير الدكتور جمال سلامة وتكريماً له على عطائه الفني الممتد.
جمال سلامة
ويدعو الاب بطرس دانيال كل محبي الموسيقار جمال سلامة مشاركة المركز الاحتفال الضخم به لإثراء الأمسية، والتى ستقام الخميس المقبل فى الثامنة مساءً بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بشارع محمد فريد بمنطقة وسط البلد.
جمال سلامة
يذكر أن الموسيقار جمال سلامة يمر بوعكة صحية، وصرح لـ الخليج 365، إن نقابة الموسيقيين وقفت إلى جواره فى أزمته الصحية وتحملت كامل تكاليف علاجه والعملية التى أجراها فى القلب مؤخرا، مشيرا إلى أن هانى شاكر هو صديق عمره ولم يبخل أبدا بأى شىء فى علاجه على العكس كان داعما له منذ بداية الأزمة، إضافة إلى تردد أعضاء المجلس لزيارته للاطمئنان عليه دوما ومنهم المطربة نادية مصطفى وغيرها من أعضاء المجلس.
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