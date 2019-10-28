شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى مازحا: "بعد 13 سنة حماقى طول وأنا فضلت زى ما أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد حلمي، متابعيه على موقع تويتر، صورة تجمعه مع الفنان محمد حماقي، فى مرحلتين مختلفتين، وعلق عليه مازحا : " الصوره دى من ١٣ سنة. الفرق الوحيد بين الصورتين ان حماقى طول وانا فضلت زى ما انا."



تغريدة أحمد حلمى

وكانت الصورة الأولى من كواليس فيلم "جعلونى مجرما "، التى قدم محمد حماقى أغنيته، والصورة الثانية من احتفال صندوق تحيا مصر بزواج اليتيمات، الذى نظم مؤخرا بمشاركة عدد من نجوم الفن .

صورة تجمع أحمد حلمى ومحمد حماقى باحتفال تحيا مصر

يذكر أن أن اخر أعمال النجم أحمد حلمى فيلم "خيال مآته"، من بطولة أحمد حلمى ومنة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد ولطفى لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.