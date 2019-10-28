شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد سعد يؤذن فى أذن نجل شقيقته بعد ولادته بدقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب أحمد سعد، بفيديو له عبر صفحته على فيس بوك، وهو يؤذن فى ابن شقيقته المولود منذ لحظات، وكتب سعد، قائلا: " ده ابن اختي ودي اول لحظه ليه في الدنيا عارفين ليه اول لما بنتولد بيأذنه في ودنك الاذان ولما بتموت بيصلوا عليك بعد الإقامة عشان الدنيا كلها عند الله قد الوقت بين الاذان والإقامة والله أعلم... احنا بس اللي مكبرين الموضوع".

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا مدلع"، وهى من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس،والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.