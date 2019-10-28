تراند اليوم : حمو بيكا: فيه 100 مليون شخص بيسمعوني

صرح مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا بأن ما يقدمه من غناء ليس معترف به فنيا، لكنه في الوقت ذاته لديه جمهور عريض.

وأوضح بيكا في سياق حديثه لبرنامج “على مسؤوليتي”: “أنا بأدي مهرجانات ومش مغني وبأدي محتوي غير معترف به فنيا، وأنا عندي جمهور ياما”، مضيفا أنه أبلغ نقابة المهن الموسيقية أنه ليس مطربًا أو مغنيًا، وصوته وحش، ولكن لديه جمهور كبير، بحسب بوابة الأهرام الإلكترونية.

وكشف بيكا عن أنه أبلغ لجنة الاختبار في نقابة المهن الموسيقية بأنه سوف يرسب في الاختبار ويريد فقط كارنيه “دي جي، وأوضح أنه تم ترتيب إقامة حفلتين له في دولة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبى، مضيفًا: “شوفت أحلى مقابلة في الإمارات وكنت سعيد أوي معاهم .. أنا نجم جي من مصر”.

وتابع بيكا: “قالولي أنت سقطت في الامتحان، مع إني قلتلهم قبل مدخل الامتحان إني هسقط، وقلتلهم أنا مؤدي مهرجانات وبقدم محتوى أنتم مش معترفين بيه فنيا بس فيه 100 مليون معترفين بيه”، ليقاطعه الإعلامي أحمد موسى، مقدم البرنامج، قائلا: “مين الـ100 مليون”، ليرد بيكا: “أنا عندي تراك جايب 140 مليون، ولو مجبش الرقم ده يبقى إزاي يقولوا محدش بيسمعني”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أوقفت حفل الفنان الشعبي حمو بيكا، الذي كان مقرر إقامته بالإسكندرية، وجاء قرار الإلغاء جاء بسبب “انتحال بيكا صفة “مطرب”، وإقامة حفل بدون ترخيص من النقابة”.

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وأشارت إلى أن الشؤون القانونية للنقابة حررت محضر رقم 13812 لسنة 2018، ضد المطرب بأحد أقسام الإسكندرية، لمنع إقامة الحفل.

وجاء ذلك بناء على توجيهات من النقيب هاني شاكر، الذي أعلن تصديه لكل من يحاول التعدي على حقوق النقابة، والحفاظ على الذوق العام، بحسب “الوطن”.

يشار إلى أن مشادة كلامية نشبت خلال الأيام الماضية بين حمو بيكا والمطرب الشعبي مجدي شطا، أشعلت موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك.