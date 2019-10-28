منة فضالي تحير جمهورها بإطلالة مختلفة.. هل تليق بها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:52 مساءً - لا تزال الفنانة منة فضالي تثير الجدل بين جمهورها ومتابعيها مع كل إطلالة جديدة تظهر بها وكان آخرها تلك التي ظهرت بها على حسابها الخاص بإنستغرام وحيرت بها جمهورها.

ونشرت منة صورة جديدة لها على إنستغرام، ظهرت فيها وقد طال شعرها عما اعتاده الجمهور مما جعل عدداً كبيراً منهم يعلق بأنه ليس شعرها وإنما هي باروكة شعر طويلة، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة، حيث أكد الكثيرون أن الشعر القصير أفضل عليها ويظهرها بشكل أجمل في حين أكد آخرون أن الشعر الطويل يجعلها تبدو أكثر جمالاً، في حين أكد فريق ثالث من متابعي منة أن هذا شعرها الطبيعي.

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ولم تعلق منة او تجيب على أي سؤال لأي متابع لها حول إذا ما كان شعرها فعلاً أم أنا باروكة، لتترك الجمهور في حيرة من أمره.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل “قيد عائلي” الذي حقق نجاحاً كبيراً، مع بداية عرضه.