كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:52 مساءً - بعد الهجوم الكبير والانتقادات التي تعرضت لها الفنانة السورية ” سوزان نجم الدين ” عقب تصريحاتها التي أدلت بها في أحد اللقاءات التي قامت بها مع إحدى المواقع اللبنانية والتي رأي البعض إنها تهاجم فقراء سوريا وتعرضت لهم بالازدراء .
خرجت سوزان نجم الدين للدفاع عن نفسها وتوضيح ما كانت تقصده من حديثها عن الفقراء ومن هم الفقراء التي كانت تشير إليهم وما تعنيه بهذا التعبير .
فقالت سوزان نجم الدين في تصريحات صحفية لموقع ” فوشيا ” بإنه تم اقتطاع هذا الجزء الذي تحدثت فيه عن الفقراء من أجل استغلاله ضدها وإثارة هذا المفهوم الخاطئ عنها من أجل الهجوم عليها .
وأكدت على إنها لم تنشأ على ذلك في تربيتها وضمن أسرتها التي علمتها المبادئ والقيم ومعنى الفقر والغنى الحقيقي وهو ما علمته لأولادها بعد ذلك .. وأن الفقراء التي قصدتهم في حديثها ليسوا فقراء المال وإنما هم الجهلة والمتعصبون وفقراء الأخلاق والنفس والروح والافتقار إلى الحب والانتماء وهم من يعرضوا الوطن للأذى .. وأن الغنى هو غنى النفس .
ووجهت اعتذارها لكل من تأثر بكلامها بسبب الفهم الخاطئ لما أرادت أن تقوله وأن انفعالها أخذ ضدها .. وأشادت بمن وقف بجانبها وتقديم الشكر لهم لدفاعهم عنها ومن انتقدها النقد البناء بأن ما قالته يرجع إلى خطأ في التعبير والانفعال التي كانت عليه.
أما من اساءوا إليها فقالت : ” إنتوا اسأتوا للوطن واسأتوا لأمهاتكم ومدارسكم وتربيتكم اللي طلعتوا منها.. إنتوا شوهتوا سوريا وحضارة الوطن .. إنتوا فقراء وأميين الجهل والكرامة والثقافة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تعتذر للشعب السوري : ” لم أقصد إهانة فقراء سوريا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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