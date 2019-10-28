شاهد : في اليوم ال 11 من الاحتجاجات .. ثوار لبنان يبأون يومهم ب ” اليوجا ” في الشوارع

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:52 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقعي ” فيس بوك ” و ” تويتر ” مقطع فيديو للثوار اللبانيين في أحد الشوارع اللبنانية وهو يبدأون يومهم الحادي عشر من الاحتجاجات والتظاهرات بممارسة دروس اليوجا .

حيث يظهر الثوار في مقطع الفيديو وهم يؤدون دروس اليوجا على أنغام الموسيقى .. مؤكدين أن ممارسة اليوجا تبنى السلام الأهلي داخل المجتمع اللبناني .

يذكر أن احتجاجات الشعب اللبناني ضد الحكومة اللبنانية تستمر في يومها الحادي عشر .. ويطالب اللبنانيون بإقالة حكومة سعد الحريري وإجراء انتخابات نيابية مبكرة رافضين سياسة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة اللبنانية .