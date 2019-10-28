شاهدوا.. أحلام بأحدث إطلالة تبدو أصغر من سنها وشكلها يتغير تماماً

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:52 مساءً - أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بأحدث إطلالة اعتمدتها في حلقة من برنامج المواهب The Voice.

وجاء هذا بعد نشرها عدداً من الصور على حسابها على “إنستغرام” ثم تناقلها من قبل عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق.

وبدت فيها مرتدية جمبسوت مصنوعاً من الدونيم أظهر نحافتها بشكل لافت. كما اعتمدت تسريحة شعر وطريقة ماكياج غيرتا ملامحها وجعلتاها تبدو أصغر من سنها.

وتعليقاً كتبت: “من تتوقعون إني سأختار من الأصوات اللي اخترتها في مرحلة البلايند انتظروني غداً واختيار أصوات على شاشة كل العربMBC”.

وأذهلت بذلك عدداً كبيراً جداً من المتابعين حيث وصل عدد علامات الإعجاب إلى أكثر من 97 ألفاً في ساعات قليلة.

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ويشار إلى أن الفنانة ما زالت تبهر الجميع بالإطلالات التي تعتمدها في برنامج المواهب الشهير.

ويذكر أنها اختارت في وقت سابق تنورة من الستان الوردي منAlexander Mcqueen بكلفة 1640 يورو وأطلقت من خلالها موجة من التعليقات التي دلت على الإعجاب الكبير في أوساط المتابعين.