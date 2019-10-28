- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:52 مساءً - شهدت تظاهرات ساحة التحرير في وسط بغداد يوم الجمعة الماضية تعرض الفنانة العراقية الشهيرة ” آسيا كمال ” إلى حالة إختناق بعد استنشاقها الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته القوات الأمنية لتفريق المظاهرات مما أدى إلى سقوطها على الأرض .
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة آسيا وهي تفترش الأرض وفي حالة إغماء وتجمع حولها بعض المتظاهرين لإنقاذها .
وتفاعل على الصورة عددا كبيرا من محبي الفنانة العراقية آسيا والنشطاء والذين قاموا بنشر صورتها متضامنين معها ومتمنيين لها السلامة ودوام الصحة .
وخرج المخرج العراقي ” فراس السراي ” أيضا معلنا تضامنه معها حيث نشر صورتها عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” وقال : ” الفنانة القديرة آسيا كمال مع مجموعة من الفنانين والإعلاميين تعرضوا للاختناق جراء الغازات المسببة للدموع التي تقمع المتظاهرين المطالبين بالحقوق ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة عراقية شهيرة تتعرض للإصابة والاختناق بالغاز في تظاهرات العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.