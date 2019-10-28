شاهدوا امرأة تتهم الدولة اللبنانية بقتل والدتها.. ماذا طلبت من المتظاهرين!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:52 مساءً - لكل ثورة ايقونتها وللبنان “جنى جمال”. اسمعوها، صوتها دوى في طرابلس وصداه طال كل لبنان.
و أطلقت صرخة دعت فيها جميع المواطنين المشاركين في الحراك الشعبي النزول الى الشارع من أجل تحقيق المطالب.
وقالت جنى في فيديو لها: “كلنا عالطرقات، حقنا بالأرض مزروع”، مطالبة بتوحيد المطالب.
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