شاهدوا امرأة تتهم الدولة اللبنانية بقتل والدتها.. ماذا طلبت من المتظاهرين!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:52 مساءً - لكل ثورة ايقونتها وللبنان “جنى جمال”. اسمعوها، صوتها دوى في طرابلس وصداه طال كل لبنان.

و أطلقت صرخة دعت فيها جميع المواطنين المشاركين في الحراك الشعبي النزول الى الشارع من أجل تحقيق المطالب.

وقالت جنى في فيديو لها: “كلنا عالطرقات، حقنا بالأرض مزروع”، مطالبة بتوحيد المطالب.

