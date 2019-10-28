راغب علامة يُغرّد: “حدث مرّة في أوكرانيا.. هل يحدث في لبنان؟”

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:52 مساءً - في تغريدةٍ مُفاجئة، نشر السوبر ستار راغب علامة فيديو عبر تويتر بعنوان “حدث مرّة في أوكرانيا، هل يحدث في لبنان؟”

وفي حين لم يُعلّق راغب علامة على الفيديو، يُظهر الأخير لقطات قديمة تعود للعام 2018، حين قام الشعب الأوكراني بمحاسبة المسوؤلين والوزراء الفاسدين من خلال رميهم داخل سلة المهملات.