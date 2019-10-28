راغب علامة يُغرّد: “حدث مرّة في أوكرانيا.. هل يحدث في لبنان؟”

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:52 مساءً - في تغريدةٍ مُفاجئة، نشر السوبر ستار راغب علامة فيديو عبر تويتر بعنوان “حدث مرّة في أوكرانيا، هل يحدث في لبنان؟”
وفي حين لم يُعلّق راغب علامة على الفيديو، يُظهر الأخير لقطات قديمة تعود للعام 2018، حين قام الشعب الأوكراني بمحاسبة المسوؤلين والوزراء الفاسدين من خلال رميهم داخل سلة المهملات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.