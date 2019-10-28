هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ13.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت المذيعة اللبنانية هيلدا خليفة بعيد ميلاد ابنتها «سيينا» التي اكملت عامها الـ13، وشاركت الفانز بمجموعة صور مميزة لطفلتها.
هيلدا هنأت ابنتها بعيد ميلادها من خلال تعليق مؤثر كتبت فيه: «اشعة الشمس التي تضئ بسمتها حياتي، عيد ميلاد سعيد غاليتي سيينا، تجعليني اضحك كل يوم وتدخلي الكثير من الفرح على حياتي، بارك الله فيلك وحماك دائماً»، حيث تلقت المذيعة اللامعة تهاني متابعيها متمنيين لابنتها النجاح والتوفيق والسعادة.
يُذكر أن هيلدا خليفة تزوجت من رجل الأعمال اللبناني مارك مدبر سبتمبر 2001، ورُزقت منه بطفلين؛ شون عام 2003، وسيينا عام 2006.
من ناحية أخرى، اشتهرت هيلدا بتقديم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ستار أكاديمي»، وقد حصلت على بكالوريوس في التسويق والإعلان من جامعة سيدة اللويزة وتوجت ملكة جمال الجامعة في العام 1994 خلال الفصل الدراسي الأول لها، بعد إصرار أصدقائها على وضع اسمها ضمن لائحة المشتركات.
وبالإضافة إلى كونها وجه إعلاني لعدد من الشركات العالمية، دخلت هيلدا مؤخراً مجال البيزنس، وافتتحت متجر أزياء خاص باسم «NOIRO ».
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