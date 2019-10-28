لجين عمران تحتفل بعيد ميلادها مع شقيقتها ونجوم الفن والإعلام.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران بعيد ميلادها بحضور شقيقتها الفنانة أسيل عمران وعدد من صديقاتها من نجمات الفن والإعلام.

الحفل شهد حضور الإعلامية راندا جبر، والفنانة السورية أصالة، والكاتب الكويتي فهد عليوة، وغيرهم، وقد التقطوا عدد من الصور الطريفة سويا.

وقد ظهرت مقاطع فيديو من الحفل، ظهرت فيه لجين وهي تطفئ شموع عيد ميلادها، ثم قامت بتقطيع التورتة وسط أجواء تتسم بالبهجة والمرح.

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والإعلامية السعودية لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر عام 1977، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 42 عام.

وكانت الإعلامية السعودية لجين عمران قد وقعت مؤخرا عقدا مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، لتنضم لشاشة قناة SBC، مع انطلاقة الدورة البرامجية الجديدة.

وظهرت مجموعة صور للإعلامية السعودية أثناء توقيعها العقد للانضمام رسميا للقناة، والتي ستقدم على شاشتها برنامجاً أسبوعياً يهتم بالشأن الأسري بحيث يستمد محتواه من واقع الأسرة السعودية بكافة مكوناتها.