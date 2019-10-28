مشهد طريف بين نجل سيرين عبدالنور يداعب وابنة عمه.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور ضحكات محبيها بمقطع فيديو طريف لطفلها «كريستيانو» مع ابنة عمه «شيريل».

كريستيانو وشيريل ظهرا محمولان بين ذراعي، زوج سيرين، فريد رحمة، وفي محاول من كريستايو لمداعبة ابنة عمة، كاد يصيب عينيها، وهو ما سجلته الفنانة اللبنانة وشاركته مع الفانز بفيديو، كتبت معلقة عليه: « ما في غير الاطفال بغيرولنا شوية جو كريستيانو عم بغنج بنت عمو شيريل كان عورلها عينها شو هل الغنج هيدا !!!»، حيث اثار الفيديو اعجاب الفانز الذين اعربوا عن اعجابهم ببراءة شيريل، وتغزلوا بجمال ملامح وشعر نجل النجمة اللبنانية.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية رُزقت بـ«كريستيانو» مارس 2018، من زوجها فريد رحمة، وهو الابن الثاني للزوجين بعد طفلتهما الأولى «تاليا» يوينو 2011.

من ناحية أخرى، شاركت سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، كما صرحت سيرين بمشاركتها في الموسم الدرامي لرمضان 2020 دون الكشف عن تفاصيل العمل الذي ستشارك في بطولته.