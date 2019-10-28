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رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز
اقامت غمزة إرتشل شقيقة النجمة التركية هاندة إرتشل، حفل «بيبي شاور» استعداداً لاستقبال مولودها الأول خلال أسابيع قليلة مقبلة.
هاندة اختارت للحفل «لوك» وردي مناسب لزنية المكان التي غلب عليها نفس اللون، مما عكس جنس المولود المنتظر، وهي «أنثى»، إلا أن أغلب تعليقات فانز النجمة التركية لفتت إلى نحافتها، وخسارتها للكثير من وزنها، ونصحوها بعدم الإفراط في الحمية الغذائية التي تتبعها للحفاظ على جمال قوامها.
يُذكر أن غمزة التي احتفلت بزفافها على جانير يلدريم أبريل الماضي، أعلنت حملها يونيو الماضي عبر صور حميمية من رحلة رومانسية جمعتها بزوجها على متن يخت في عرض البحر، ظهرت فيها مرتدية «مايوه» أبيض أبرز انتفاخ بطنها، وكتبت معلقة عليها: «لدينا مفاجأة صغيرة، نشعر بحماس كبير وكاد صبرنا ينفذ.. قريباً سنصبح بابا وماما».
من ناحية أخرى، تستعد هاندة إرتشل لتصوير مسلسل جديد بعنوان «عزيزة» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي، كما تشارك النجم التركي إبراهيم شيليكول بطولة فيلم إيراني تركي مشترك بعنوان «مولانا»
كانت هذه تفاصيل خبر هاندة إرتشل بنحافة ملفتة في حفل «بيبي شاور» مولود شقيقتها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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