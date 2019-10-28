هاندة إرتشل بنحافة ملفتة في حفل «بيبي شاور» مولود شقيقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

اقامت غمزة إرتشل شقيقة النجمة التركية هاندة إرتشل، حفل «بيبي شاور» استعداداً لاستقبال مولودها الأول خلال أسابيع قليلة مقبلة.

هاندة اختارت للحفل «لوك» وردي مناسب لزنية المكان التي غلب عليها نفس اللون، مما عكس جنس المولود المنتظر، وهي «أنثى»، إلا أن أغلب تعليقات فانز النجمة التركية لفتت إلى نحافتها، وخسارتها للكثير من وزنها، ونصحوها بعدم الإفراط في الحمية الغذائية التي تتبعها للحفاظ على جمال قوامها.

Advertisements

يُذكر أن غمزة التي احتفلت بزفافها على جانير يلدريم أبريل الماضي، أعلنت حملها يونيو الماضي عبر صور حميمية من رحلة رومانسية جمعتها بزوجها على متن يخت في عرض البحر، ظهرت فيها مرتدية «مايوه» أبيض أبرز انتفاخ بطنها، وكتبت معلقة عليها: «لدينا مفاجأة صغيرة، نشعر بحماس كبير وكاد صبرنا ينفذ.. قريباً سنصبح بابا وماما».

من ناحية أخرى، تستعد هاندة إرتشل لتصوير مسلسل جديد بعنوان «عزيزة» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي، كما تشارك النجم التركي إبراهيم شيليكول بطولة فيلم إيراني تركي مشترك بعنوان «مولانا»