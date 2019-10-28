ديميت أوزديمير تطيح بنسليهان أتاغول وتحصل على ثلاث أضعاف أجرها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصبحت الفنانة التركية ديميت أوزديمير الوجه الإعلاني الجديد لإحدى ماركات الـ«شامبو» العالمية، خلفاً للنجمة نسليهان أتاغول التي كانت تمثل نفس الماركة لـ4 سنوات.

الجماهيرية العريضة التي حققتها ديميت لم تمكنها من الإطاحة بنسليهان فقط، وإنما حصلت على ثلاث أضعاف أجرها، حيث كانت حصلت نسليهان على مليون و300 ألف ليرة تركية عن حملتها الإعلانية لماركة الـ«شامبو»، في الوقت الذي تقاضت فيه ديميت من نفس الشركة 3 مليون ليرة تركية.

ديميت حققت نجاحاً قوياً بمسلسل «الطائر المبكر» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان الترك جان يامان، ليس فقط داخل تركيا، وإنما في العالم العربي وعدد من دول أوروبا.

من ناحية أخرى، تستعد ديميت أوزديمير لتصوير مسلسلها الجديد «منزلي» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي إبراهيم شيليكول، وقصة المسلسل مستوحاة من أحداث حقيقية كتبتها المؤلفة جولسرين بودايشوجلو، صاحبة كتاب«عروس إسطنبول»، والذي تم تحويله لمسلسل يحمل نفس الاسم، ومنه النسخة العربية «عروس بيروت»، والمعروض حاليًا عبر شاشة mbc.