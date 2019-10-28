كلاكيت رابع مرة.. النجمة التركية اسلي أنفر تنفصل عن حبيبها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصلت الفنانة التركية اسلي أنفر عن حبيبها المطرب مراد بوز، وهو الخبر الذي صدم عشاق الثنائي، على الرغم من المرات السابقة لانفصال العاشقين.

اسلي غادت منزل مراد منذ شهر بعد أن وصلت خلافاتهما لطريق مسدود، إلا أنهما ظلا متكتمين على الأمر حتى سربت مصادر مقربة من الثنائي خبر انفصالهما لوسائل الإعلام، في الوقت الذي كان ينتظر عشاق النجمين خبر تحديد موعد زفافهما.

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يُذكر أن اسلي أنفر التي سبق وتزوجت من النجم التركي بيركان صوكولو، بدأت قصة حبها مع مراد بوز منذ ثلاث سنوات، وذلك في كواليس تصوير فيلم «أخي أنا»، الذي شارك النجمان في بطولته أمام النجم بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك»، وقد انفصل الحبيبان لحوالي ثلاث مرانن دون الكشف عن أسباب خلافهما، إلا أن المياة سريعاً ما كانت تعود لمجاريها بين الحبيبين.

من ناحية أخرى، تألقت اسلي أنفر خلال الموسم الدرامي الماضي بمسلسل «عروس إسطنبول» على مدى جزأين، وذلك أمام النجم التركي أوزجان دينيز، في الوقت الذي تستعد فيه لتصوير مسلسلها الجديد «بابل» أمام خالد أرغنش، نور فتاح أوغلو، برجي أكلاي، أوزان جوفين، وغيرهم.