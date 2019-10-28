هل تعيش بورجو أوزبيرك قصة حب جديدة؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية بورجو أوزبيرك في أحدث ظهور لها خلال نزهة جمعتها بإحدى صديقاتها.

بورجو التي بدت أنيقة في «لوك» كاجول أسود قالت للصحفيين إنها تستغل أي فرصة فراغ من التصوير للتنزه، وعندما سألها أحدهم: «منذ فترة لم نراك مع أحد.. هل لديك حبيب»، واللافت أن الفنانة لم تنف أو تؤكد صحة ارتباطها العاطفي، واكتفت بالإجابة: «لا تروني لأنني أقيم في الجانب الأسيوي من إسطنبول»، وهو ما اعتبره الكثيرين تصريح غير مباشر من الفنانة الشابة بوجود قصة حب في حياتها.

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شائعة قوية كانت قد اثيرت منذ فترة حول دخول بورجو في علاقة عاطفية مع «أولاش كياك»، وهو لاعب كرة طائرة تركي في أحد أشهر الأندية التركية «فنربخشة»، ويبلغ 37 عاماً من عمره، إلا أن أوزبيرك لم تظهر مع أولاش حتى الآن، في الوقت الذي روج البعض مؤخراً لتحول قصة الحب التي تعيشها بورجو مع الفنان التركي تشاغلار أرطغرل ضمن أحداث مسلسلهما الجديد «العشق الفاخر» لحقيقة، بينما التزم النجمان الصمت تجاه هذه الأنباء.

يُذكر أن بورجو ارتبط اسمها بأكثر من علاقة عاطفية، أخرها، كان بطلها، الفنان التركي ألبيران دويماز، الذي وقعت في غرامه خلال تصويرهما فيلم «direniş karatay»، وقد سبق وارتبطت بورجو ببطل مسلسلها «العريس الرائع»، الفنان التركي علي إرسان دورو، كما ارتبط اسمها بعلاقة عاطفية جمعتها بالفنان بيرك أتان خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل «بنات الشمس».