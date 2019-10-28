مى سليم تنتهى من تصوير «حواديت الشانزليزيه»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت النجمة الأردنية مي سليم، من تصوير كافة مشاهدها في مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، والذي من المنتظر عرضه خلال الأيام المقبلة على قناة ON E وإحدى القنوات العربية.

وكانت مي قد صورت مشاهدها على مدار الأربعة أشهر الماضية فى بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي ما بين ديكور بنسيون وتياترو وفيلات وشوارع.

وحصلت الفنانة الأردنية على أول اجازة طويلة بعد انتهائها من المسلسل حيث تواجدت فى معظم الديكورات الخاصة بالعمل ولذلك لم تستطع الحصول على أى اجازة طويلة، اضافة إلى حاجة دورها لمذاكرة كبيرة حيث تظهر فى شخصية تقدمها لأول مرة من ناحية الشكل والمضمون خلال فتاة من أسرة بسيطة وفقيرة تعمل خادمة فى بنسيون وتتعرض للعديد من الضغوطات وتحاول أن تغير مجرى حياتها.

ويشارك في بطولة مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.