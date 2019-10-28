هل تعتزل ليدي غاغا الغناء؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: صدمت النجمة العالمية ليدي غاغا الجمهور حين نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” منشورا وصفت فيه “الشهرة” بأنها سجن من دون ان تكشف المقصود مما كتبته.
ومنذ ان نشرت هذه التدوينة قبل يومين والصحافة الاجنبية تحاول أن تكشف الأسباب التي دفعت النجمة الشهيرة لكتابة هذه الكلمات.
ورأى البعض أنها قد تكون كلمات من أغنيتها الجديدة فيما رأى البعض الآخر أنها تمر بمرحلة صعبة وأنها قد تعتزل الغناء خاصة أن هذه الفترة طالت عليها على الرغم من أنها صرحت سابقا أنها تعمل على ألبومها السادس في مسيرتها الفنية.
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