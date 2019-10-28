وعد ملحم بركات يغنّي “لبنان عم ينتفض” في ذكرى رحيل والده الموسيقار

متابعة بتجــــــــــرد: تحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة على رحيل الموسيقار ملحم بركات الذي أغرق خبر وفاته جمهوره اللبناني والعربي حزناً ودموعاً لفقدان أحد أعمدة الفن الأصيل. ومع دخول التظاهرات الاحتجاجية يومها الثاني عشر، أطلق الفنان اللبناني وعد ملحم بركات أغنيته الجديدة بعنوان: “لبنان عم ينتفض” عبر مواقع التّواصل الإجتماعية ونشر عبر انستغرام صورة للرّاحل ملحم بركات وعلّق قائلاً:” موعدنا أرضك يا بلدنا.” وهذه الأغنية تحاكي الوضع الرّاهن في لبنان وهي من كلمات علي خليفة وألحان : وعد ملحم بركات وتسجيل وتوزيع : حسن رضا.

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