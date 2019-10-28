ابنة النجم الهندي شاروخان “راعية بقر”!

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلّت سوهانا خان ابنة النجم الهندي الشهير شاروخان بصورة جديدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها كراعية للبقر.

في الإطلالة الجديدة للفتاة البالغة من العمر 19 عامًا، والتي تدرس حاليًا في نيويورك صناعة الأفلام، بدت سوهانا خان مستعدة لاقتحام بوليوود، حيث أشاد متابعوها باطلالتها المتجددة.

وتطمح سوهانا إلى اتباع خطوات والدها، وكانت قد كشفت في وقت سابق، أنها تريد احتراف الفن السينمائي سواء على صعيد الإخراج أو التمثيل.

وكان شاروخان قد أعرب عن سعادته مؤخرا بتخرج ابنته في رسالة شاركها على انستجرام، عندما نشر صورة تجمعه مع سوهانا وزوجته جوري، معلنًا عن تخرجها، وفرحته الكبيرة بها.