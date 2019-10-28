ديما بياعة: “أصبحت أكثر نضجًا.. وأرغب بالإنجاب!”

متابعة بتجــــــــــــرد: أكدت النجمة السورية ديما بياعة في تصريحات صحفية لها، أنها ترغب بأن تعيش تجربة الأمومة للمرة الثالثة مع زوجها أحمد وأنهما يخططان لذلك.

وعن صورها التي تنتشر مع زوجها ويعتبرها البعض جريئة، قالت بياعة أن بعض الأشخاص يسعون فقط لانتقادها مهما فعلت، وأضافت: “زوجي مش صاحبي ومش عيب، وتعلموا الحب بدل الإنتقادات”.

“أسامح لكن لا أنسى” هكذا أجابت الممثلة السورية حول علاقاتها وخلافاتها القديمة وأكدت أنها طوت صفحات الماضي، حيث أصبحت أكثر نضجًا.

أما فيما يتعلق بأولادها “ورد وفهد” أكدت أن ورد يحب الأمور العلمية والدراسة أما فهد فيحب الرسم والأمور الفنية وحول مشاركتهما في برنامج المواهب “The Voice Kids” أكدت أن ورد يمتلك صوت جميل لكن لا تعرف بعد إذا كان سيشارك في البرنامج.

حول أعمالها القادمة، قالت الفنانة السورية أنها في صدد دراسة عملين لكنها لم توافق بعد رسميًا على تقديم أي منهما.