هل نجحت المغربية جميلة في أوّل تعاون لها مع “روتانا”؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تحصد الفنانة المغربية الشابة جميلة أصداء أغنيتها الجديدة “الغرام عياني”، التي طرحتها مؤخرًا في أوّل تعاون لها مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وحقق الكليب الخاص بالأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أربعة أيام على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”.

أغنية “الغرام عياني” كلمات وألحان مهدي مزين توزيع ومكس وماستر طارق الحجيلي – مادارا.

تجدر الإشارة إلى أن جميلة انضمت مؤخرًا إلى نجوم شركة “روتانا” وذلك بعد تميّزها في العديد من الأعمال الغنائية التي تعاونت بها مع شركة “بلاتينوم ريكوردز” خلال السنوات الماضية.

Advertisements

لمشاهدة كليب “الغرام عياني”: