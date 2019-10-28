تايلور سويفت نجمة "يوم العزاب" الصيني في شنغهاي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك نجمة الغناء الأمريكية تايلور سويفت، في الحفل الخاص بشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" في شنغهاي، الشهر المقبل، بمناسبة "يوم العزاب الصيني"، أكبر مناسبة عالمية للتسوق عبر الإنترنت.



وتنضم سويفت (29 عاما) إلى عدد من المشاهير من أمثال المغنية الصينية "جي. إي. إم" والمغنية وممثلة الأداء الصوتي اليابانية كانا هانازاوا في شنغهاي، وذلك بعد أشهر من اختتام حفل مماثل لشركة "أمازون دوت كوم"، وفق وكالة أنباء "بلومبرج".

واختارت علي بابا "يوم العزاب" وحولتها إلى حفل للبيع عبر الإنترنت. وكانت حققت العام الماضي مبيعات بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط.

وقالت "علي بابا" في بيان لها الإثنين إن سويفت ستشارك في الحفل الذي سيتم نقله على شاشات التلفزيون في بث حي، في 11 نوفمبر المقبل، قبيل انطلاق عروض البيع الترويجية التي ستستمر لمدة 24 ساعة.