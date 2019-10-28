سلمى رشيد في صورة جديدة مع طفلها.. وهذه رسالتها للأمهات

منذ ما يقارب الاسبوعين، وضعت الفنانة المغربية سلمى رشيد طفلها الأول “يانيس”، بعد ان كانت قد استعرضت حملها في العديد من الصور ومقاطع الفيديو على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سلمى نشرت بعد ولادتها صورة لها ولطفلها على حسابها عبر موقع انستغرام، من دون ان تكشف عن وجهه، لتتلقى العديد من تعليقات التهنئة والتمنيات لها ولابنها بالصحة الدائمة والعمر المديد.

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هذا ولم تبخل سلمى بالصور على متابعيها وجمهورها، حيث نشرت مؤخرا صورة لها برفقة ابنها بينما كانت تقوم بإرضاعه، موصلة بالتالي رسالة مميزة حول اهمية الرضاعة الطبيعية في تقوية الرابط بين الام وطفلها، عدا عن انها تقوي مناعة الطفل وتعطيه بنية وصحة جيدة، ليس بمقدور الحليب المصطنع ان يؤمنها للطفل.

وقد لفتنا تعليق الفنانة الاماراتية احلام على صورة سلمى رشيد، قائلة: “ماشاءالله”، لترد عليها سلمى بالقول: “حبيبتي ما شالله عليك وعلى عيلتك الجميلة.. الله يحفظكم”.

الجدير بالذكر ان هناك عدد من الفنانات اللاتي يؤيدن الرضاعة الطبيعية وكانوا يعتمدونها مع اطفالهم، ابرز هؤلاء النجمة نانسي عجرم التي سبق ان تحدثت عن ضرورة الرضاعة الطبيعية واهميتها لصحة الاطفال، داعية كل الامهات لاتباع هذه الطريقة كي يكون اطفالهم ذات صحة قوية ومناعة اقوى تحميهم من الامراض.