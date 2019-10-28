بسمة وهبة تكشف عن ابنتها المُتبناة.. بعد احتفالها بزفاف ابنها السعودي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبي في وقت سابق عن نجلها من أب سعودي، والذي يُقيم بعيدًا عنها في السعودية، عندما أعلنت عن ارتباطه وتواجدها في حفل زفافه في السعودية، وكشفت وهبي أن ابنها واسمه عبدالرحمن، ارتبط بفتاة سعودية، وأنها لم تتواجد في حفل القران بسبب العادات والتقاليد السعودية، إلا انها حضرت حفل زفافه.

ويبدو أن وهبة قررت مؤخرًا الكشف عن ابنتها خديجة، وهي الابنة التي سبق وأن أعلنت الإعلامية المصرية أنها تبنتها، ونشرت بسمة فيديو تظهر فيه إلى جانب خديجة وتتحدث عن الإجازة وعن رغبة ابنتها بقضاء وقت خارج المنزل.

واستذكر الجمهور قصة تبني بسمة وهبة لطفلتها خديجة، وظهورها في برنامج "أنا والعسل" مع نيشان وحديثها عنها، وكانت قد كتبت وصيتها في البرنامج، والتي طلبت من خلالها من ابنيها عبدالرحمن وعبدالعزيز أن يعتنيا بشقيقتهما خديجة في حال وفاتها.

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وأثار موقف المذيعة المصرية وقتها حالة من الجدل والترحيب بسبب قيامها بتبني طفلة يتيمة، وأشاد عدد من الجمهور بما فعلته، واصفين تصرفها بالإنساني.

وتعدُّ الإعلامية المصرية بسمة وهبة من الشخصيات المثيرة للجدل، فقد ارتدت الحجاب خلال فترة مرضها بسرطان الثدي ثم عادت وخلعته، وتزوجت من رجل أعمال سعودي وتبنت طفلة يتيمة، ثم تزوجت من نائب مصري، كما أنها أثارت الكثير من المشاكل في برنامجها شيخ الحارة.