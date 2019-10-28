عمرو سعد: استنكر ما فعلته زوجتي السابقة واعتبره تشهيرًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت شيماء فوزي، زوجة الفنان المصري عمرو سعد، انفصالها عن زوجها بعد زواج دام 11 عامًا.

وكتبت "فوزي"، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام": "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

بينما أكد الفنان المصري لفوشيا في تعليق قصير على الموضوع "أرفض نشر أخباري الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي"، مستنكرًا ما فعلته زوجته السابقة، معتبرًا أنه ضد التشهير به وباسمه وحياته الخاصة.

وشيماء فوزي من خارج الوسط الفني ولديها ولد وبنت من طليقها عمرو سعد، وتفاعل المتابعون مع المنشور وتساءلوا عن السبب، إلّا أنها فضلت الاحتفاظ به لنفسها فاكتفوا بمؤازرتها والدعاء لها بالسعادة، فيما لم يوضح الفنان عمرو سعد سبب ما حدث.

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ويستعد حاليًا عمرو سعد لتقديم فيلم جديد بعنوان "2 طلعت حرب" والذي يشارك في بطولته ياسمين الخطيب وإخراج مجدي أحمد علي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد كان فيلم "مولانا" الذي شارك في بطولته درة وهو من تأليف صلاح عيسى وإخراج مجدى أحمد علي.