سوزان نجم الدين تردّ على الانتقادات: أعتذر من الشعب السوري.. وهذا ما قصدته بالفقراء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت النجمة السورية سوزان نجم الدين عبر فوشيا على الانتقادات والهجوم الكبير الذي تعرضت له بعد لقائها مع أحد المواقع اللبنانية.

وأوضحت نجم الدين أنها تعرضت للهجوم كثيرًا بسبب حديثها عن الفقراء، كاشفة لفوشيا ما الذي كانت تعنيه بهذا التعبير، ومن هم الفقراء الذين قصدتهم، وكيف تم استغلال الأمر واقتطاع هذا الجزء من الفيديو، معتبرة أن هناك من تقصّد إثارة هذا المفهوم الخاطئ الذي لم تنشأ عليه في تربيتها وضمن أسرتها ولم تعلّمه لأولادها، مؤكدة أن الفقراء الذين قصدتهم هم الجهلة والمتعصبون وفقراء الأخلاق. ووجهت اعتذارها لكل من تأثر بكلامها بسبب الفهم الخاطئ لما أرادت أن تقوله.