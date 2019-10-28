بنات المشاهير جمال صارخ يسرق الأضواء من ذويهم.. شاهدي الفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُثير حياة المشاهير الخاصة فضول جمهورهم خاصة فيما يتعلق بشركائهم في الحياة وأبنائهم، وبالرغم من اتجاه عدد كبير من أبناء المشاهير لعالم الموضة والتمثيل أسوة بأهاليهم، إلا أن هناك الكثير ممن يختارون الابتعاد عن الإعلام والتلفزيون والشهرة.

وغالبًا ما يرث أبناء المشاهير جمال أو موهبة والديهما، فيما يتفوق البعض منهم على جمالهم وموهبتهم ويلفتون الأنظار اليهم بطريقة مُلفتة، وبهذا الفيديو نستعرض جمال بنات المشاهير الذي صدم الجمهور..