أحلام تكشفُ نتائج الريجيم على جسدها.. وتتّخذ قرار جديدًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت النجمة الإماراتية أحلام، أنّها خسرت ما يقارب الـ 20 كيلوغرام منذ خضوعها للريجيم بداية العام الجاري، وهو ما بدا عليها واضحًا في الآونة الأخيرة، وتحديدًا منذ مشاركتها في برنامج "ذا فويس"، والذي ظهرت فيه بقوام ممشوق، فاجأ جمهورها.

وأضافت النجمة الإماراتية: "كنت أتذكر حفلي في دبي وسألوني كم نزلتٍ قلت 14 كيلو.. الآن أنا نزلت حوالي 20 كيلو.. ومازلت محافظة بس المشكلة إني أنا كمان ما عم بشتهي الأكل.. حتى الشوكولاتة ما إلي نفس لها".

وكشفت أحلام عن أنّها تنوي تخسيس وزنها أيضًا ما بين 3 إلى 4 كيلوا في الفترة المقبلة، قائلة حول ذلك:"هيك ببين جسمي كتيير حلو".

وكانت أحلام قد صرّحت من قبل أنّها لم تقمْ بأيّ عملية تكميم أو غيرها، بل تتّبع نظامًا غذائيًا وتمارس الرّياضة بشكل يوميّ، وتشرب الماء بمعدّل ثابت.

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وأوضحت بأنّها ذهبت للطبيب بالفعل لإجراء هذه عملية تكميم في وقت سابق، لكنّه رفض رفضًا قاطعًا، مؤكّدًا أنّ وزنها لا يستدعي إجراء هذه العمليّة.

وقبل أيام قليلة ظهرت أحلام فى الصّور بإطلالة شبابيّة، حيث ارتدت سالوبيت جينز كشف عن تخلّصها من الوزن الزّائد وقوامها الرّشيق، وانتعلت حذاءً صيفيًا ذا كعب عالٍ باللون الفوشيا، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجماليّة، فقد اعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة بشكل عشوائيّ، ووضعت مكياجًا جذّابا مرتكزًا على أحمر شفاه باللون الفوشيا، وأكملت إطلالتها بسلسلة طويلة.