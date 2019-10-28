معلومات تهمك عن جوليا روبرتس احتفالا بعيد ميلادها الـ52

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة العالمية جوليا روبرتس بعيد ميلادها الـ 52 ، و هي النجمة التي خطفت أنظار العالم بابتسامتها الساحرة وموهبتها الفريدة ، واليوم نتعرف على 8 معلومات سريعة عنها. ولدت في 27 أكتوبر 1967 في جوريجيا بالولايات المتحدة الأمريكية كانت تحلم بأن تكون طبيبة بيطرية لكنها سافرت لنيويورك حيث انطلقت كممثلة بدأت مسيرتها الفنية في 1987 و التي تستمر حتي اليوم محققه سلسلة ويلة من النجاحات تزوجت جوليا مرتين الأولي ليلي لوفيت و استمر زواجهما من 1993 و حتي 1995، و تزوجت مرة ثانية من دانيال " داني مودير" من 2002 جوليا روبرتس هي أم لثلاث أطفال تدير جوليا روبرتس واحدة من أهم و أكبر شركات الانتاج الأمريكية و هي Red Om Films من خلال هذه الشركة تحولت جوليا روبرتس لمنتج تنفيذي للأفلام الأربعة الأولى من سلسلة أفلام American Girl جوليا هي داعم نشط للعديد من الجمعيات الخيرية و الانشطة الاجتماعيها ، وأبرزها اليونيسف Advertisements

جوليا روبرتس

جوليا روبرتس

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