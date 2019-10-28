شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن جوكر السينما العالمية الجديد خواكين فينيكس فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الـ "جوكر" الجديد خواكين فينيكس بـ عيد ميلاده الـ 45، والذى اشتهر بـ مشاركته في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات الدرامية، من أهمها فيلم "Her" و " Gladiator"، وغيرهم.



خواكين فينيكس

وحصل فينيكس على الكثير من الجوائز المختلفة، بالإضافة إلى ترشحه لـ جائزة الأوسكار 3 مرات، ولكن لم يحالفه الحظ في الفوز بهم، ولا مرة.



خواكين فينيكس

وعلى الرغم من أن فيلمه الأخير الـ Joker حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ طرحه في 4 أكتوبر من الشهر الجارى، ألا أن الفيلم يواجه بعض المشاكل التي من الممكن أن تمنعه من الترشح لأى من جوائز الأوسكار للعام المقبل، حيث أن بعض من أعضاء الأكاديمية يرون أن دخول الفيلم في سباق الجوائز يشجع على العنف في المجتمعات.



خواكين فينيكس

حقق أخر أعماله الـ Joker إيرادات وصلت إلى 849 مليون دولار أمريكى حول العالم.

ولذلك وبمناسبة عيد ميلاده نرصد لكم 10 معلومات عن خواكين فينيكس النجم العالمى.

1 – اسم فينيكس الحقيقى عند الولادة هو" خواكين رافاييل بوتوم ".

2 – ولد فينيكس في 28 أكتوبر من عام 1974 بـ سان خوان، بورتوريكو.

3 – فينيكس هو الطفل الأوسط من أصل 5 أطفال لـ عائلته.

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4 – فينيكس شقيق الممثل الراحل ريفير فينيكس الذى توفى في 1993.

5 – تنقل كثيرا فينيكس في صغره بسبب انضمام والديه للجماعات التبشيرية.

6 – بدأ فينيكس حياته العملية منذ عام 1982 كـ ممثل، كاتب، مخرج، مخرج، ومغنى راب.

7 – شارك فينيكس في 53 عمل على مدار تاريخه.

8 – خطب فينيكس الممثلة الأمريكية روني مارا منذ عام 2016.

9 – ترشح فينيكس لـ 26 جائزة متنوعة منذ بداية عمله، وفاز بـ 3 جوائز فقط "جولدن جلوب" و "كان" و "جرامى".

10 – "هراء" هي الكلمة التي استخدمها فينيكس في وصف جائزة الأوسكار.