شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار عمر خيرت يحيى حفل دفعة 2019 بجامعة النهضة فى دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة النهضة ببنى سويف، غدًا الثلاثاء، حفل التخرج لدفعة عام 2019، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالزمالك، الذى يشارك فيه الخريجين أفراد أسرهم، بينما يختتم الحفل بعرض للموسيقار الكبير عمر خيرت.

من المقرر أن ينتقل الطلاب الخريجين إلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالزمالك في تمام الساعة 10 صباح غدٍ الثلاثاء، حيث يشاركون فى بروفات الحفل، على أن يلتحق بهم ذووهم من أفراد أسرهم لحضور الحفل فى تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما ينطلق حفل التخرج بدفعة 2019 فى تمام الساعة السادسة مساءً. ولفتت جامعة النهضة ببنى سويف، فى دعوتها، انتباه الخريجين ومرافقيهم إلى ضرورة الالتزام بشروط دار الأوبرا المصرية للمشاركة فى الحفل، حيث يشترط حضور الخريجين والضيوف بالملابس الرسمية (بدلة ورابطة عنق)، إضافة إلى الحرص على عدم اصطحاب الأطفال كونه أحد الإجراءات التنظيمية داخل دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، كان قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن هدفه الأساسى أن يكون خريج الجامعة مؤهل لسوق العمل بالشكل المطلوب وليس مجرد طالب يدرس مناهج نظرية، لذا أجرى عدة اتفاقيات مع شركات عالمية مثل شركة هواوى للهواتف الذكية أو سيسكو فى مجال تقنية المعلومات والشبكات من أجل توفير التدريب العملى للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

وشدد المهندس الرشيدى – حينها - على أن إدارة الجامعة تعمل ليل نهار على تطوير نفسها على كافة الأصعدة والمناحى لتصبح أفضل جامعة فى مصر والوطن العربى، لافتًا إلى أن فكره يتلخص فى شعر الجامعة وهو "جيل جاهز لبكره" أى جيل مؤهل للمستقبل، ويلم بكافة معطياته ومفرداته.

Advertisements

ويشار أيضًا إلى أن جامعة النهضة ببنى سويف، كانت قد احتفلت، السبت الموافق 14 سبتمبر الماضى، بافتتاح كلية الطب البشرى بالجامعة، بالشراكة مع جامعة فيينا الطبية الدولية، حيث أقيم الحفل فى أحد فنادق القاهرة، بحضور المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، والدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة، ونهال عهدى مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة تعليم لخدمات الإدارة، ووفد جامعة فيينا الطبية الدولية، وعدد من الوزراء والإعلاميين والمحافظين وأعضاء مجلس النواب.

وفى الكلمة الافتتاحية للحفل – حينها - أعرب المهندس محمد الرشيدى، رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، عن سعادته بحضور الوزراء والمحافظين حفل افتتاح كلية الطب البشرى، وقال الرشيدى،:"عندما ألتقى الطلاب فى الجامعة وأرى الأمل فى عيونهم، أدرك حينها مدى أهمية المهمة الملقاة على عاتقنا، ولقد عملنا على تطوير المعامل والقاعات فى الجامعة، كما أضفنا منذ عام ونصف أكبر مستشفى تخصصى فى علاج الأسنان بالجامعة.. لدينا 340 عيادة أسنان، ونستقبل 42 ألف حالة مجانًا فى السنة، حتى إن الناس بدأوا يقولون "مفيش حد أسنانه تعباه فى بنى سويف".

وأشار المهندس محمد الرشيدى، إلى أن كلية إعلام بالجامعة أطلقت منصة فالصو، التى بدأ العمل فيها فى أبريل الماضى، وهى منصة إعلامية لرصد الشائعات وتحليلها، مضيفًا "لقد كانت منصة فالصو رقم 5400 على مستوى الجمهورية بين المواقع الإخبارية، أما الآن فالموقع يتقدم بصورة كبيرة، وهذا ما يعكس جودة ما يقدمه من خدمة للجمهور فى التصدى للشائعات".

وأوضح أن جامعة النهضة اليوم مقبلة على افتتاح كلية الطب البشرى بالشراكة مع جامعة فيينا الطبية، وهى أقدم جامعة فى أوروبا منذ 750 سنة، لافتًا إلى أنه أراد من وراء هذا عقد شراكة حقيقة مع جامعة كبيرة وقوية، مشيرًا إلى أن الجامعة تبنى مستشفى تخصصى تضم 300 سرير بالتعاون مع وزارة الصحة، هذا إلى جانب عقد اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة لتطوير مستشفى بنى سويف.