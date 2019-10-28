شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطرح أغنيته الجديدة " لا تجامل " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم الإماراتى حسين الجسمى أغنية جديدة بعنوان" لا تجامل" عبر قناته الرسمية على " يوتيوب"، والأغنية من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.

وكانت آخرأعمال المطرب الإماراتى أغنية " أبكى أغانى" عرضها على قناته الرسمية على "يوتيوب " وحصدت الأغنية فور طرحها إشادات كبيرة من جمهور الجسمى فى مصر والوطن العربى، الأغنية من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، توزيع وليد فايد.

يذكر أن آخر ظهور لحسين الجسمى كان يوم الخميس الماضى بموسم الرياض فى السعودية بمشاركة أصالة ومحمد عبده وعبادى الجوهر، وقدم حسين عدد من أغانى وهى "أبكى أغانى" و "دنيا" و "إلاّ أنت" و " أربعين " و " اصعد بعزمك " وأغنية " نصف الفراق" الذي قدمها من عزفه على آلة البيانو باحساس مرهف وخاص مع كلماتها ولحنها، أبهرت جميع الحضور.