أسد فولادكار يشارك فى أيام قرطاج السينمائية بفيلمه "لما حكيت مريم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المخرج اللبناني أسد فولادكار في أيام قرطاج السينمائية بفيلمه "لما حكيت مريم" ضمن قسم "سينما لبنان تحت المجهر"، والذي يضم 16 فيلما من أشهر وأهم الأفلام اللبنانية التي نالت جوائز وعرضت في الكثير من المهرجانات الدولية والعربية .

فيلم "لما حكيت مريم" يتناول حياة زياد ومريم اللذين يعيشان حياة زوجية سعيدة ويكتشفان بعد ثلاثة سنوات أن مريم تعاني من العقم ويعبر زياد عن تمسكه بزوجته لكن ضغط العائلة كان أكبر فتتوالي الاحداث والمفاجآت والفيلم تمثيل برنديتي حوديب وطلال الجوردي ويمايا لحود وجوزيف ابوداميس .

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المخرج أسد فولادكار درس الاخراج السينمائي في جامعة بوسطن واخرج عدة افلام وثائقية واخرج في مصر عدد من المسلسلات اشهرها " راجل وست ستات " المسلسل الرائد في نوعية مسلسلات السيت كوم ثم اخرج الزناتي مجاهد وهو مسلسل كوميدي للنجم سامح حسين ويعمل وهو ايضا بجانب عمله الاخراجي يعمل كناقد سينمائي واستاذ جامعي والفيلم الذي يشارك به في المهرجان " لما حكيت مريم " حاز علي العديد من الجوائز الدولية .