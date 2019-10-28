شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب بكليب "السلطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم محمد رمضان، تريند يوتيوب و احتل المركز الأول، بأحدث كليباته الغنائية " السلطان"، و تقترب الأغنية من 3 ملايين مشاهدة فى أقل من يومين منذ طرحها أول أمس السبت.

و كليب السلطان تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب ومن من إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد.

و على جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف المخرج محمد سامى حالياً على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان هو مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى.