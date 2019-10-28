بالصور.. هنادي مهنا توجه الشكر لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
وجهت الفنانة هنادي هاني مهنا، الشكر لجمهورها، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.
ونشرت "هنادي" مجموعة جديدة من الصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وحرصت من خلال الصور على توجيه الشكر لجمهورها.
وكتبت: "الضحكة دي إنتم السبب فيها، شكرا على كل الحب والدعم ده، بتفرحوني أوي مكنتش هبقى كدة من غيركم"، وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الشابة.
يذكر أن هنادي هاني مهنا، شاركت في موسم رمضان الماضي بـ 3 مسلسلات، هي "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، وأحمد بدير، وأحمد صلاح حسني، ومسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، وهالة صدقي، ومسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، وماجد المصري، ومنى عبدالغني.
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