بإطلالة رومانسية.. أنوشكا شارما تحتفل بالديوالي مع زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

شاركت نجمة بوليود الهندية أنوشكا شارمان محبيها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورًا برفقة زوجها لاعب الكريكيت فيرات كولي.

وعلقت "شارما"، على الصور التي طغت عليها الرومانسية، قائلة: " ديوالي سعيد منا لكم ولعائلاتكم، أتمنى أن نجد النور وننتصر جميعًا".

ديوالي أو ديفالي هو عيد ديني للهندوسية والسيخية يُحتفل به في فصل الخريف ومعناه عيد الأنوار.

ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام ،ويتضمن اليوم الرابع الألعاب النارية احتفالاً برأس السنة، وتضاء الشموع في البيوت.