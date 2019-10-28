محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
شاركت نجمة بوليود الهندية أنوشكا شارمان محبيها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورًا برفقة زوجها لاعب الكريكيت فيرات كولي.
وعلقت "شارما"، على الصور التي طغت عليها الرومانسية، قائلة: " ديوالي سعيد منا لكم ولعائلاتكم، أتمنى أن نجد النور وننتصر جميعًا".
ديوالي أو ديفالي هو عيد ديني للهندوسية والسيخية يُحتفل به في فصل الخريف ومعناه عيد الأنوار.
ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام ،ويتضمن اليوم الرابع الألعاب النارية احتفالاً برأس السنة، وتضاء الشموع في البيوت.
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة رومانسية.. أنوشكا شارما تحتفل بالديوالي مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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